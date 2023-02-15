(إبراهيموفيتش) يزامل نجله (ماكسيميليان) في هجوم ميلان

شارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في مباراة ودية للروسونيري، الأربعاء. ووفقا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا“، فإن الفريق الأول لميلان خاض ودية فريق الشباب بالنادي تحت 18 عاما.

وشارك من الفريق الأول لميلان، اللاعبون الذين لم يلعبوا ضد توتنهام بدوري أبطال أوروبا، أو شاركوا في دقائق محدودة بالمباراة.

وقرر إبراهيموفيتش، أن يخوض الودية رفقة فريق الشباب ضد الفريق الأول، ليزامل نجله ماكسيميليان “البالغ من العمر 16 عاما” في خط الهجوم.

يذكر أن أبناء إبراهيموفيتش (ماكسيميليان وفنسنت) يلعبان في قطاع الشباب بميلان.

وكان المهاجم السويدي تعافى مؤخرا من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، واستدعي لمباراة ميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي ضد تورينو.