ارتفاع رسوم تحقين صادرالضأن لـ١٤٠٠ جنيه للرأس

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شكا عدد من مصدري الماشية الحية، من ارتفاع تكلفة العمل وتعقيد اجراءات الصادر، وتذمر البعض من تكرار فحص المناعة والبورسيلا وتحصيل رسوم عليها، وتحفظ البعض عن ذكر اسمائهم خوفا من تعطيل اجراءاتهم.

وقالوا لـ(السوداني)ان تكلفة التحقين للرأس ارتفعت من ٤٠٠ الى ١٤٠٠ جنيه، وان قيمتها صارت بمليارات الجنيهات ، كما تغيرت طريقة التعامل في دفع المبالغ المخصصة،بعد أن تولت شركة خاصة مسؤولية التحقين، موضحين ان اللقاحات ( الفاكسين) كانت يستورد عبر الإمدادات البيطرية ، وحاليا تولت هذا العمل شركة خاصة، واضافوا ان هنالك مشكلة ارتفاع اسعار المواشي في ولايات الغرب والتي تتراوح مابين ٨٠ الى ١٠٠ الف جنيه ، مشيرين الى ان العديد من المصدرين تركوا العمل، واتجهوا الى اعمال أخرى.

واكد مقرر شعبة مصدري الماشية الحية السابق خالد علي محمد ، ارتفاع تكلفة الصادر لرأس الضأن، لاكثر من ٣٠٠%،

وقال لـ(السوداني ) إن عمل الصادر في الوقت الراهن يحقق خسائر فادحة ويعتبر مخاطرة، رغم اقتراب موسم رمضان ، بسبب الرسوم والادوية البيطرية.

وعملت(السوداني ) إن عددا من المصدرين يعتزمون مقابلة وزير الثروة الحيوانية ، لمناقشة مشاكل الرسوم والادوية البيطرية.

يشار الى ان شعبة مصدري الماشية الحية، استنكرت مؤخرا، ارتفاع الرسوم في المحاجر الاولية، على راس الضان باكثر من نسبة ١٠٠% ، من ٢٤٠ الى ٩٥٠ جنيهًا للرأس، واشارت الى ان موقف صادر الضأن انسيابه “متذبذب” حاليا، بسبب تعقيد الاجراءات وفرض رسوم عالية في العام الجديد.