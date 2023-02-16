نفايات الخرطوم .. مسؤولية الجميع

جهاز المخابرات العامة يدعو الاجهزة النظامية المشاركة في نظافة ولاية الخرطوم .

خبر صغير لم يلفت انتباه احد وسط اخبار السياسة (المضروبة ) وحوارات قياداتها التي لا هم لها بهموم المواطن ومعاناته .

شوارع الخرطوم العاصمة تعد أكبر مكب للنفايات . لا فرق بين الاحياء الراقية والشعبية ..امام كل بيت وميدان وشارع رئيسي مكب للنفايات ، الناس ينظفون داخل البيوت ويرمون بالاوساخ على قارعة الطريق .

الاسواق لا تحتاج الى حكي . مناظر مؤذية خاصة امام مواقع الخضار واللحوم والمطاعم والعصائر ، وفي كل بقعة لا تستطيع العبور بسبب تراكم النفايات وانتشار الذباب والبعوض .

الامراض الناتجة من البعوض والذباب جراء تراكم الاوساخ اصبحت قاتلة لان معظم انواع الادوية المستعملة خاصة ضد الملاريا والتايفويد بلا فعالية ناهيك عن اسعارها او عدم الحصول عليها بسبب الشح الذي يشهده قطاع الادوية .

اول امس ارسلت رسالة على احد قروبات الواتس اب يضم كافة او معظم المسؤولين بالدولة وقطاع واسع جدا من الاعلاميين كنت اسال عن عنوان شركة خاصة او جهة ذات صلة برش ومكافحة البعوض فقد بلغنا مرحلة الياس من ازالة اسباب البعوض فاصبحنا نبحث مكافحته باي وسيلة.

وصلتني عشرات العناوين وارقام الهواتف في معظمها لجهات رسمية ولمسؤولين كبار فيها . كانت النتيجة صفرا كبيرا . جميعهم قرأوا طلبي ولم يردوا لاعلى الرسالة ولا على الاتصال . وحقيقة كنت في اشد الحاجة لاي جهة للمساعدة فقد اوصلتني الملاريا مرحلة خطيرة لتكرارها احيانا اكثر من مرة في الشهر.

حكاية النفايات وانتشارها في ولاية الخرطوم لها سنوات لكنها استفحلت واصبحت معضلة حقيقية في السنوات الاخيرة بعد ان رفعت الدولة يدها تماما عن هذه المهمة .

هيئة نظافة ولاية الخرطوم كانت تمتلك اسطولا من العربات لاباس به لجمع الاوساخ كانت تجوب الشوارع الرئيسية وداخل الاحياء مقابل مبالغ مالية شهرية تجمع للتسيير مع هدم المعبد على راس المؤسسات العامة انهارت هذه المنظومة كما غيرها .

تلوث البيئة الناتج عن النفايات تسبب في تلوث كل شيء حتى مياه الشرب لربما لم تعد استثناء من هذا التلوث العام.

لا اتفق مع بعض خبراء البيئة الذين ارجعوا هذه الكارثة لمسألة ترييف العاصمة لانني على قناعة ان اهل الريف يهتمون بالنظافة والمحافظة على بيئة صحية اكثر من سكان الخرطوم .

نظافة الخرطوم يجب ان تكون مسؤولية الجميع ..الحكومة والمواطن بتضافر الجهود المشتركة .وان تكون عملية مؤسسية لا نفرة لمرة واحدة كما شاهدنا في المرات السابقة من قبل منظمات شعبية ومجتمعية او طلابية .

جهاز المخابرات رمى حجر في بركة راكدة وهي خطوة مهمة ومطلوبة لكننا نحتاج ان تكون مسالة مكافحة النفايات برنامج واضح من الحكومة له مؤسسة معلومة امام المساءلة وليست برنامجا طوعيا .

على ان اهم موضوع لمكافحة النفايات هو عملية التوعية واحساس المواطن بمسؤوليته تجاه خلق بيئة نظيفة وحي خالٍ من الاوساخ والحشرات الناقلة للامراض.