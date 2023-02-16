(سودانير) تُكرِّم رئيس مهرجان بلاد النور الطيب صديق

الخرطوم: السوداني

كرّم المدير العام للناقل الوطني (سودانير)، كابتن إبراهيم أبو سن، رئيس مهرجان بلاد النور، المخرج الطيب صديق، على مبادرته الطيبة تجاه الشركة دعماً منه للناقل الوطني وإسهاماً في رفعته من خلال إطلاق نفير سودانير، في إطار الوفاء لأهل العطاء.

وأكد كابتن أبو سن، ترحيب الشركة بكل المُبادرات الوطنية التي تُساهم في رِفعة وعودة الناقل الوطني.

الجدير بالذكر أنّ مبادرة مهرجان بلاد النور قد نجحت نجاحاً باهراً في التفاعل الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات استئناف رحلات الجنينة يوم أمس.

وقالت سودانير: “مهرجان بلاد النور لكم منا امتناناً وتقديراً كنتم وما زلتم راعياً كريماً في مجتمع التواصل والأمل.. بكم نرتاد آفاق الأمنيات.. دُمتم عطاءً نزهو به.. شكراً من القلب، أستاذ الطيب الصديق”.