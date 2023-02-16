(السوداني) ترصد كواليس مباراتي العملاقين مع القمة المصرية المريخ والهلال.. في مباراتي الإتجاه الواحد أمام الأهلي والزمالك

كتب: عبده فزع

لا يمكن لأي خبير كروي أن يتوقع ماذا سيحدث على ملعبي شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية الساعة الثالثة عصر الجمعة وعلى ملعب الجوهرة الزرقاء عند الساعة الثالثة عصر السبت، في مواجهة القمة السودانية الهلال والمريخ لقمة الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أفريقيا، وهما مباراتين لا تقبلان القسمة على اثنين بالنسبة للهلال والمريخ؛ ولا تعترفان بأنصاف اللاعبين خاصة بعد خسارة كل منهما في الجولة الأولى خارج ارضيهما امام الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي وبنتيجة واحدة هي 1/0، فالفوز هو الخيار الوحيد للهلال والمريخ لأن اي نتيجة بخلاف الفوز يعني تضاؤل حظوظهما في الاستمرار في المنافسة.

الأداء الهجومي مع الحرص الدفاعي طريق الهلال والمريخ للفوز

من خلال خوضهما مباراتي الترجي التونسي وصنداونز الجنوب افريقي لم يكن فريقا الهلال والمريخ سيئان لدرجة تعرضهما للخسارة، وخلال مباراتي الفريقين المقبلتين امام القمة المصرية الأهلي والزمالك فإن الأداء الهجومي مع الحرص الدفاعي هو طريق العملاقين السودانيين للفوز في هاتين المباراتين المهمتين للفريقين.

صنداونز والترجي لا يستحقان الفوز الهلال والمريخ يستحقان النقطة

عملاقا السودان الهلال والمريخ كانا لا يستحقان الخسارة امام صنداونز والترجي التونسي وكانا يستحقان نقطة التعادل قياساً على المستوى الفني الجيد الذي ظهرا به في مباراتي الجولة الأولى للمجموعتين الثانية والرابعة على الترتيب حيث خسرا بنتيجة واحدة في المباراتين.

القمة في خطر بسبب الإصابات

لحقت الاصابات بعدد من نجوم الهلال والمريخ في الفترة الماضية وبعناصر مهمة افتقدها الفريقان ويخشى من استمرار هذه الموجة من الاصابات التي ستؤثر بالطبع في مسيرة العملاقين في البطولة الاولى بالقارة الافريقية.

التعجل وفقدان الثقة سبب خسارة الهلال في بريتوريا

في مباراة الهلال وصنداونز في بريتوريا كان اداء الهلال قوياً في الربع الساعة الأولى ولكنه تراجع بدون مبرر بينما لم يكن صنداونز في مستواه المعروف واهدر الهلال العديد من الفرص ولكن صنداونز استطاع بخبرته وفن التعامل مع الكرة ان يحسم المباراة لصالحه رغم قلة فرصه قياسا بفرص الهلال الذي عانى من التعجل وافتقاد الثقة في الاداء.

المريخ خالف التوقعات امام الترجي

خالف المريخ توقعات المتشائمين في مباراته امام الترجي التونسي برادس وادى مباراة بروح قتالية عالية وباداء جماعي ملحوظ ولكن اخفق مدربه البرازيلي ريكاردو في الإعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لارباك منافسه الذي كان في حالة يرثى لها في خطوطه الخلفية ليهدي المريخ الإنتصار في الوقت بدل الضائع للترجي بخطأ قاتل لحارس مرماه محمد المصطفى الذي كان النجم الأول في المباراة بحق بعد ان نجح في ابعاد العديد من الكرات الخطرة وانقذ مرماه من العديد من الاهداف المحققة والتي لو دخلت مرماه لما لامه احد.

مرحلة التجارب انتهت يا فلوران

برأيي أن مرحلة التجارب بالهلال انتهت فالوقت لا يسمح بمزيد من التجارب للاعبين فالمهم خلال هذه الفترة تثبيت التشكيل وعدم المجاملة في اختيار اللاعبين في كل مباراة لأن اي مجاملة سيدفع الفريق ثمنها غاليا كما حدث في مباراة صنداونز الجنوب افريقي.

الأهلي لا إختلاف في الأداء من الموسم الماضي

يبدو ان الاهلي سيحضر للجوهرة الزرقاء وهو يخطط لتكرار نفس سيناريو الموسم الماضي من البطولة الافريقية وهو العودة بنقطة التعادل على الاقل ونأمل ان لا يفرط الهلال في الفوز في ملعبه كما حدث في اخر مباراة رغم انه كان الاكثر فرصا لولا اهدار رماة الهلال العديد من الفرص في تلكم المباريات فاهدار الفرص بات مشكلة واضحة بالنسبة للهلال ونأمل من مدربه ان يعمل على علاج هذه الجزئية.

ريكاردو يحتاج للجراءة الهجومية أمام الزمالك

يحتاج مدرب المريخ البرازيلي ريكاردو لمزيد من الجراءة الهجومية في مباراته امام الزمالك المصري الذي يعاني من عدة مشكلات فنية ونفسية مع تأمين الدفاع ونرجو ان لا يفرط المريخ بالثقة لان الإفراط بالثقة يعني استهتار وتراخي ويمنح المنافس الفرصة في الاجهاز على المريخ وهذا ما لا نأمله، الجدية والاداء بروح قتالية عالية هو المطلوب مثلما حدث في مباراة الترجي التونسي.