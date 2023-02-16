هيرون ريكاردو: ليس أمامنا خيار سوى الحصول على 6 نقاط من الزمالك وشباب بلوزداد في ليبيا

الخرطوم: السوداني

قال مدرب المريخ، البرازيلي، هيرون ريكاردو في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد الزمالك المصري،️ في دوري دوري أبطال أفريقيا، إنه لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف، وأضاف: “احترم الزمالك ولا تهمني مشاكله الحالية وكل تركيزي مع فريقي، لم نصل حتى الآن للمجموعة التي ستشارك في المباراة، وغداً نقرر من سيكون أساسياً ومن سيكون على دكة البدلاء”.

ومضى في القول: “هذه المباراة أمام الزمالك ومن بعدها مواجهة شباب بلوزداد تمثلان مباريات أرض بالنسبة لنا وليس أمامنا خيار سوى الحصول على 6 نقاط، تفاجأت بجودة أرضية إستاد بنينا، هي نجيل صناعي من الدرجة الممتازة وهذه الأرضية ستساعد المريخ كثيراً”.

وتقدم ريكاردو بالشكر لكل الليبيين على حُسن تعاملهم واستضافتهم للمريخ في ملعب شهداء بنينا. وقال: “كل شيء مميز هنا الفندق والملعب والأجواء، مجلس المريخ اختار هذا الملعب وانا وافقت عليه وفخور بما وجدناه من ترحاب هنا”.

من جانبه، قال لاعب المريخ، عمار طيفور في المؤتمر الصحفي: “مباراة الترجي انتهت بالنسبة لنا، اللاعبون قدموا مباراة كبيرة وخسرنا في الوقت الإضافي وهذا حال كرة القدم، تركيزنا حالياً على مباراة الزمالك وهدفنا تحقيق النقاط”.