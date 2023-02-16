البرهان: ندعم الاتفاق الإطاري لأنه يحتوي على بند مهم جداً (وهو دمج قوات الدعم السريع في الجيش)

الزاكياب: السوداني

أوضح رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنهم يدعمون الاتفاق الإطاري، لأنه يحتوي على بند مهم جداً يهمهم كعسكريين وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.

وقال البرهان: (دا هو الفيصل بيننا وبيننا الحل الجاري الآن. إذا في كلام واضح ومنصف ومقنع عن الدمج دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة نحن حنكون ماشين فيه، نحنا همنا جيش واحد، جيش وطني يدافع عن السودان ويحمي أهل السودان، لكن أي كلام خلاف هذا الكلام فهو غير مقبول ولا في زول حيمشي فيهو لقدام).

وأضاف البرهان في خطابه بمنطقة الزاكياب: (لو في أي زول متخيل إنو في جهة ممكن تخوف الجيش أو ممكن تهزم الجيش نقول ليهو انت غلطان).