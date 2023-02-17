اتحاد أصحاب العمل يؤكد دعمه جهود خلق فرص عمل للشباب

الخرطوم: إبتهاج متوكل

أعلن اتحاد عام أصحاب العمل السوداني عن دعمه لكل جهود القطاعات والمؤسسات والشركات، التي تسهم في دفع جهود تنمية الاقتصاد الوطني، وتقوية القطاع الخاص الوطني وخلق فرص العمل للشباب على مستوى المركز بصورة عامة، والولايات خاصة.

واستعرض رئيس الاتحاد بالانابة، مالك الشيخ حاج محمود، خلال لقائه أمس بالاتحاد، بوفد شركة كردفان للاعمال المتطورة المحدودة برئاسة منصور زاكي الدين رئيس مجلس الادارة، اهداف وخطط الشركة بالاستفادة من الموارد والامكانات الاقتصادية ، والفرص التي تتمتع بها شمال كردفان خاصة في مجالات الموانئ الجافة والمناطق الحرة ، بما يحقق لها النجاح المطلوب.

وقال محمود ، ان مساهمة مكونات القطاع الخاص التجارية والصناعية والزراعية والانتاج الحيواني والنقل والصناعات الصغيرة في تأسيس الشركة، واعتبرها ضمانة لتحقيق النجاح المطلوب باستهداف مشروعات استثمارية ناجحة.

والتزم، لتسخير كل امكانات الاتحاد لدعم الشركة والترويج لمشروعاتها الاستثمارية داخل السودان ووسط قطاعات الاعمال بالدول الصديقة.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة كردفان للاعمال المتطورة المحدودة، منصور زاكي الدين، إن الشركة تسعى لخلق شراكات استثمارية ذكية في مختلف المجالات والموارد التي تتمتع فيها الولاية بميزات تفضيلية، بالاستفادة من الخارطة الاستثمارية الضخمة ذات الفرص الواسعة بالولاية، داعيا لاهمية دعم الاتحاد لجهود تأسيس وانطلاقة الشركة من خلال قاعدة المستثمرين الوطنيين او عبر علاقاته بقطاعات الاعمال والمستثمرين بالدول الخارجية، منوها الى ان المجلس الاستشاري للشركة سيضم العديد من رجال الاعمال والتجار بقطاعاتهم المختلفة .