المريخ يتعادل أمام الزمالك المصري في دوري أبطال أفريقيا.. وريكاردو يؤكد ثقته في تأهُّل الأحمر

الخرطوم: السوداني

تعادل نادي المريخ أمام الزمالك المصري (0 / 0) في دوري مجموعات أبطال أفريقيا عصر اليوم الجمعة بمدينة بنغازي الليبية، ليحصد الفريقان أولى نقاطهما في المجموعة.

وقال مدرب المريخ، البرازيلي ريكاردو في المؤتمر الصحفي: “لاعبو المريخ قدّموا مباراة قتالية أمام الزمالك ومن قبله الترجي، راضٍ على الأداء وأثق بنسبة 100% أن المريخ أمام بلوزداد سيكون أكثر جودة”.

وأضاف: “الزمالك فريقٌ كبيرٌ ولديهم فترة طويلة من التدريبات مع بعضهم، نحن نمتلك لاعبين جدداً ونحتاج إلى مزيد من الوقت لنصبح أكثر تجانساً.. حتى اللحظة ليس هناك فريقٌ يمكن القول إنه تأهل أو أصبح قريباً من التأهل، نتيجة مباراة الترجي وبلوزداد ربما تُوضِّح بعض الأشياء حال فوز أحد الفريقين”.

وأوضح ريكاردو أن فريقه يسابق الزمن من أجل الوصول إلى معدلات الأداء، وأكد ثقته أن المريخ لديه فرصة كبيرة في التأهل، وأنهم يمكنهم الحصول على نقاط من خارج الأرض.