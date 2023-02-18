(البرهان): ليس لدينا أطماع سياسية تحركنا ولا نسعى لخوض الانتخابات

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان أنهم في قيادة البلاد ليس لديهم أطماع سياسية تحركهم ولا يسعون لخوض الانتخابات، لكنهم مهمومون بشؤون ومصالح مواطني كل السودان ويسعون لحلحلتها بتجرد، ووعد ببذل كل جهد ممكن لهذه الغاية بإمكانات البلاد والقوات المسلحة.

وشهد البرهان عقد ٢٢٠ زيجة جديدة بمنطقة – (البسلي) بمحلية الدامر – لإحصان الشباب بولاية نهر النيل، وذلك بحضور والي الولاية وأعضاء لجنة أمن وقيادات الإدارة الأهلية بولاية نهر النيل وحشود كبيرة من مواطني المنطقة. وأكد البرهان دعمه لمشروع الزيجات الجماعية في كل أنحاء البلاد، تحصينا للشباب وتطهيرا للمجتمع. مشيداً برجالات الإدارة الأهلية الذين وصفهم بأنهم كانوا وما زالوا صماماً لأمان المجتمع بالبلاد، وأن الإدارة الأهلية ستظل العمود الفقري في المحافظة على العادات والتقاليد السودانية الأصيلة.

وجدد البرهان الدعوة للسياسيين بالخرطوم للاهتمام بالقضايا التي تهم معاش الناس والانصراف عن الخوض في موضوعات لا تخدم هذا الجانب.

وتحدث رئيس مجلس السيادة عن واجبهم في قيادة البلاد والقوات المسلحة حيال دعم وتطوير الإنتاج الزراعي بالمنطقة، ووعد بمتابعة جهود حكومة الولاية في استخدام نظام الطاقة الشمسية في المزارع بدلاً عن استخدام الطاقة الكهربائية والمولدات التي تعمل بالوقود، لتخفيف تكاليف الإنتاج الزراعي. ووجه حكومة الولاية والقيادات العسكرية بدراسة ومعالجة مشكلات المنطقة المتعلقة بالخدمات من جسور وكهرباء وتعليم وصحة.