لجنة المعلمين ترفض إجراء الامتحانات في الخرطوم وكل السودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها إجراء الامتحانات في ولاية الخرطوم وكل الولايات.

وتمسكّت اللجنة في بيان أمس، باستمرار إغلاق المدارس لمدة أسبوع يبدأ من التاسع عشر من فبراير وحتى الثالث والعشرين منه.

وشدّد البيان على التمسك بضرورة صدور قرارات واضحة بشأن مراجعة نسبة الصرف على التعليم والحد الأدنى ومراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة وتطبيق القرار ٣٨٠ في كل الولايات مع فروقات أكتوبر نوفمبر وديسمبر، وصدور قرار بصرف فروقات يناير _فبراير ومارس والالتزام بتنفيذ القرار ٣٦٣ والخاص بمعاش المثل، وأضاف: هذه هي خارطة طريق إنهاء أزمة التعليم، واستعادة مسار العام الدراسي بصورة طبيعية.