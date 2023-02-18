تقرير أممي: ارتفاع مستوى الجريمة مع عودة قوات الحركات لدارفور

الخرطوم: السوداني

كشف فريق الخبراء المعني بالسودان ويتبع لمجلس الأمن الدولي، عن ارتفاع مستوى الجريمة في دارفور مع عودة قوات الحركات المسلحة إليها من العاصمة الخرطوم.

وقال تقرير فريق الخبراء، إلى مجلس الأمن الدولي، حسب «سودان تربيون»، أمس: “ازداد مستوى انعدام الأمن والجريمة مع عودة القوات الدارفورية من ليبيا وإعادة نشرها من الخرطوم إلى دارفور”. وأضاف بأنه: “تمكن من رؤية هذا التصاعد في مايو ويونيو 2022، لكن بحلول ديسمبر انخفض مستوى انعدام الأمن لكنه كان ما يزال مرتفعًا”.

وأشار إلى أن عودة القوات الدارفورية من ليبيا رافقه تهديد جديد للاستقرار الإقليمي، حيث جاءت هذه القوات حاملة الخبرة والأسلحة مع استمرارها في تجاهل الحدود الدولية متنقلة عبر الأراضي التشادية بحرية.

وبدأت ولاية فريق الخبراء في 31 مارس 2022، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، حيث كُلف بتقديم تقرير إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 1591، وهو التقرير الذي عُمم إلى المجلس.