السلطات تستعيد ”عربة ترحال” نهبها مسلحون

الخرطوم: السوداني

أعلنت شعبة عمليات أمبدة الفيدرالية، عن استعادة عربة ترحال بعد نهبها من قبل أربعة شباب.

وأفادت أنّ سائق ترحال حضر إلى مباني الشعبة، وأفاد أنّه يعمل سائقًا ترحال وطلبه 4 شباب من السوق العربي لميدان جامسكا بالثورة، وعند وصولهم الميدان قاموا بتهديده بواسطة ٢ مسدس وقاموا بضربه ونهب عربته وتركه في الميدان. وأضاف” قام بالتوجّه إلى القسم وفتح بلاغ بالواقعة”.

وأردفت على الفور تمّ تكوين تيم بقيادة رئيس الشعبة وبعد البحث وتنشيط المصادر تمّ تحديد المتهمين ومكان تواجدهم وتمّت مداهمة مكان تواجدهم وتوقيف (٤) متهمين”. وتابع” بتفتيش المنزل تمّ العثور على عدد ٢ مسدس وعدد من الهواتف وتم العثور على مفتاح عربة الشاكي وهاتفه وشهادة بحث العربة المنهوبة ورخصة باسم الشاكي مع المتهمين وتعرّف الشاكي عليهم”.