مكتب حميدتي ينفي ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي حول حديثه عن إغلاق المعابر والمطالبة بحلايب وشلاتين

الخرطوم: السوداني

نفى مكتب نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات وصفها بالكاذبة والمضللة، حول بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها مع دول الجوار، وإغلاق الطرق ووضعية القوات، ونسبتها لنائب رئيس مجلس السيادة.

وراج في وسائل التواصل الاجتماعي، أن حميدتي قال: “إغلاق المعابر حق مشروع لأهلنا فى الشمال، وحتى مطالبهم بحلايب وشلاتين وأبو رمادة حق مشروع في أرضهم وشعبهم وجزء لا يتجزأ عن مطالب الثورة ومن أولويات الحكومة القادمة”.

وقال مكتب حميدتي: “نؤكد أن السيد نائب رئيس مجلس السيادة، لم يدلِ بأي تصريحات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله يندرج ضمن الحملة المنظمة التي تنشط فيها جهات معلومة لدينا”.

وأضاف: “نحذر من تداول أو التعامل مع أي تصريحات أو معلومات مدسوسة في وسائل التواصل الاجتماعي ونسبتها للسيد نائب رئيس مجلس السيادة، ونفيد أن البيانات والتصريحات الرسمية تصدر ويتم نشرها في وسائل الإعلام الرسمية، أو من خلال الصفحات الرسمية لسيادته، أو صفحات قوات الدعم السريع”.