هلال الملايين يهزم أهلي القرن بصاروخ ناري في أم درمان

أم درمان: السوداني

تمكّن الهلال الأم درماني من هزيمة الأهلي القاهري (1-0) بدوري أبطال أفريقيا مرحلة المجموعات، في المباراة التي أُقيمت عصر اليوم بإستاد الجوهرة الزرقاء في أم درمان. وسجّل هدف الهلال لاعبه الكونغولي (ماكابي) في الدقيقة 53 من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سدّدها صاروخية لتستقر في الجانب الأيسر لأعلى مرمى الحارس المصري الشناوي.

وبذلك يستعيد الهلال ذكرى آخر فوز له على الأهلي قبل 16 عاماً في دوري أبطال أفريقيا.

على ذات الصعيد، يفشل الأهلي المصري من هزيمة الهلال السوداني على ملعبه، بل عدم إحرازه لأيِّ أهداف، سوى هدف وحيد من قدم مجدي أفشة.

وبنتيجة هذه المبارة يحصد الهلال أول 3 نقاط له في المجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب بست نقاط، ليحتل المركز الثاني خلفه.

الجدير بالذكر أن ماكابي أضاع ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 66، كما ألغى حكم المباراة هدفاً للغربال بداعي التسلل.