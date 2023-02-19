بطاقة ١٢ ألف طن سنويًا  افتتاح أول مصنع لمادة البولي المونيوم كلورايد بالبلاد

الخرطوم : إبتهاج متوكل

تستعد مجموعة( بي جي أم) لتدشين العمل الرسمي، صباح الغد لمصنع (ACH) لتصنيع المواد الكيميائية، لتوفير مادة البولي المونيوم كلورايد( باك)، لتنقية المياه بالبلاد بتكلفة وصلت إلى ٣ ملايين دولار .

وقال المدير التنفيذي للمجموعة، نهيزي الرفاعي في تصريح صحفي أمس إن المصنع يعد الأول في السودان وإفريقيا، وهو عبارة عن شراكة سودانية تركية، مع شركة (SS التركية) بنسبة ٦٥ % للأتراك و٣٥% للسودان ، موضحًا أن المصنع يغطي كل احتياجات مياه الشرب، إلى جانب كل استخدامات المياه، أبرزها مصافي تكرير السكر، وبعض المصانع التي توجد لديها محطات تغطية مياه ومصانع الأغذية، وأضاف: المصنع يغطي حاجة الطلب المحلي ، كذلك دول الجوار، عبر التصدير لها وأن الخطة التشغيلية تستهدف الدول الإفريقية كافة. لافتًا إلى أن المصنع يتيح المادة لكل هيئات مياه الشرب، بالعملة المحلية، بفارق كبير عن المادة بالسعر المستورد يصل لنحو ٤٠%، مشيرًا إلى أن تشغيل المصنع خلال الـ ٣ أعوام الأولى سيكون بواسطة الأتراك وجزء من السودانيين .

وأكد المدير الفني بالمصنع، أحمد سفاك، الجودة العالية لمادة التنقية بدرجات مختلفة، وتوفيرها مياه صحية للشرب بالبلاد، وتقليل الجهد والمال في العمل، وقال إن المصنع ينتج ٢٣% من المادة المستخدمة في تنقية مياه الشرب، كذلك إنها صحية وآمنة للبيئة، وتحل كل مشاكل (العيكورة) ، موضحًا أن الإنتاج التجاري بدأ منذ أمس الأول، مشيرًا إلى أن المصنع يعد الأول من نوعه في إفريقيا وهويعمل بطاقة تصل لنحو ١٢ ألف طن سنويًا، والإنتاج يلبي كل استخدامات المياه بالبلاد والتصدير للدول المجاورة.