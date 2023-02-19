استقرارالسلع الاستهلاكية بالخرطوم

الخرطوم : عبيـر جعفر

أكد عدد من تجارالسلع الاستهلاكية بالخرطوم استقرار الاسعار وعزوا ذلك لاستمرارالكساد وضعف القوى الشرائية بالأسواق ووفرة كافة اصناف السلع الضرورية .

وقال تاجرسلع بالخرطوم معز يس في حديث لـ(السوداني) ، إن الركود بالسوق ووفرة البضائع بالمتاجر انعكست إيجابًا على ثبات الأسعار، مبينًا أن سعر زيت الفول عبوة(٣٦) لترًا قفز من (٢٠،٥) إلى (٢٢) ألف جنيه وسعرجوال السكر زنة(٥٠) كيلو (٢٨) ألف جنيه أما سعر(١٠) كيلو (٥،٣٠٠) جنيه وكيلو العدس (١،٨٠٠) جنيه مبينًا أن سعر لبن كابو للكيس الكبير (١٢) ألف جنيه.

وأكد تاجر سلع ببحري عوض إبراهيم عزوف المستهلك عن الشراء وتكدس البضائع بالمتاجر مما انعكس على استقرار الأسعار ، مبينًا أن سعر شاي الغزالتين عبوة(٤٥٠) جرامًا بسعرألفي جنيه وسعر لبن كابو عبوة(٢) كيلو وربع بسعر (٨) ألف جنيه، وكرتونة النشويات(٥،٥٠٠) جنيه وسعر زيت بذرة الشمس(٢٠) ألف جنيه لعبوة (١٨) لترًا.

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بأمدرمان أبوبكر سفيان إن الأسواق تعاني من ضعف القوى الشرائية والكساد الحاد مما انعكس على استقرار أسعارالسلع رغم ارتفاع سعر الصرف. وأشار إلى أن هنالك وفرةً في كافة أصناف السلع الضرورية وتراجعًا في حجم شراء السلع بالأسواق بكميات كبيرة بسبب الركود وتراجع حجم الطلب بكميات كبيرة ، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة(٥٠) كيلو (٢٧) جنيهًا وبكت دقيق زادنا وسيقا(٦) آلاف جنيه وسعر الكيلو(٧٠٠) جنيه أما سعر كيلو العدس(١،٨٠٠) جنيه ، متوقعًا انتعاش القوى الشرائية لشهر رمضان.

وقال تاجر تجزئة بسوق حلة كوكو محمد الجاك إن الركود ساعد على استقرار الأسعار، ولفت إلى وفرة كافة أصناف السلع الاستهلاكية الضرورية ، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة(٥٠) كيلو بسعر (25) ألف جنيه ، ولفت إلى أن الكساد بالأسواق انعكس سلبًا على شلل الحركة الشرائية، نافيًا حدوث زيادة في الأسعار حال استمر ضعف الحركة الشرائية، مبينًا سعر كيلو السكر (٦٠٠) جنيه وسعر دقيق زادنا (٧٠٠) جنيه للكيلو و (٢٠٠) جنيه لقطعة صابون الغسيل الصغيرة وجوال البصل (10) آلاف جنيه وسعر الربع (800) جنيه.