رفع سقف التمويل الأصغر الزراعي لـ(3) ملايين جنيه بسنار

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بسنار، عن رفع سقف التمويل الأصغرللمزارعين من ١.٥ مليون جنيه إلى ٣ ملايين جنيه لمقابلة تكاليف التقانات الزراعية ومعيناتها.

وأعلن الوزير المكلف المهندس الهادي الصادق أن حكومة الولاية ستكون الضامن لكل المزارعين للاستفادة من هذا التمويل من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية، جاء ذلك في رده على تساؤلات المزارعين ضمن فعاليات معرض شركات الخدمات الزراعية (مجموعة البرجوب، والدومة، وتواصل، والشركة التجارية الوسطى سي إم سي) وورشة الحلول المتكاملة التي نظمتها الإدارة العامة لنقل التقانة والإرشاد بسنار بالتعاون مع مجموعة شركات البرجوب، للنهوض بالإنتاج والإنتاجية وتقليل التكلفة.