اعتداء بالسواطير على مندوب شركة عاديات

الخرطوم : سعيد عباس

اعتدت مجموعة مسلحة بالسلاح الأبيض “سواطير وسكاكين ” على مندوب شركة عاديات أثناء تجواله لتوزيع منتجات الشركة بمناطق الشقلة والفتيحاب وذلك بغية نهب المواد الغذائية من عربة “الدفار” والسطو على مبلغ التحصيل اليومي للموزع وتسببت العصابة في إحداث عدد من الجراح الغائرة على جسد الموزع وتشويه وجهه بالسكاكين وذلك بسبب دفاعه المستميت على أموال وممتلكات الشركة حتى كاد الموزع أن يفقد حياته، وبعد تفرق العصابة وفرارهم سقط الموزع مغشيًا عليه بسبب فقدانه لكميات كبيرة من دمه. ومن جهته قال مندوب المبيعات المصاب طارق آدم بأنه لم يفعل إلا الواجب تجاه الأموال والسيارة التي استأمنته الشركة عليهما، وقال بأنه كان مستعدًا أن يضحي بحياته ولا يترك فرصة لضعاف النفوس لسلبه ونهب أماناته، وقال بأنه فتح بلاغًا في قسم الفتيحاب مربع (6). وقال شاهد عيان إن الشركة تقوم بتوزيع المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة في المناطق الطرفية لذلك كان من المفترض أن تقوم بتسليح مناديب البيع بسلاح ناري وفق النظم والقوانين المنظمة لحيازة السلاح حتى يتمكنوا من الدفاع على أنفسهم وعلى ممتلكات الشركة بطريقة أفضل، وقال هاشم التوم تاجر في الشقلة بأنه يتعامل مع تلك الشركة وأبان بأن مناديبهم يتحصلون على مبالغ كبيرة للشركة من التوزيع مما يجعلهم عرضة لأطماع ضعاف النفوس من أجل السلب أو النهب. وقال هاشم يجب تسليح المناديب أو حصر التعامل النقدي بالوسائط الذكية فقط فيما قال حسين التوم صاحب بقالة بأن الشركة لا يهمها غير التحصيل والكسب المادي فقط دون المحافظة وتوفير الأمن لمناديب التوزيع الذين يحملون المليارات أو الملايين لدعم خزانة الشركة دون التفكير في حمايتهم مما يجعل المناديب كأنهم مستخدمين كدروع بشرية متحركة لصالح الشركة.