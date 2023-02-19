البرهان وسلفا كير يبحثان العلاقات الثنائيّة بين البلدين

الخرطوم: السوداني

عقد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت بأمانة الحكومة بجوبا مباحثات اليوم.

وتناولت المباحثات، مسيرة العلاقات الثنائية الأزلية والمتطورة بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات كافة والسبل الكفيلة بترقيته وتطويره بما بخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالجهد الكبير والدور المقدر الذي تضطلع به جمهورية جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، لا سيّما دورها في التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكد البرهان، حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق.

وقدم البرهان خلال الجلسة، شرحاً لتطورات الأوضاع بالبلاد، مجدداً تأكيده بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعه تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية.

إلى ذلك، جدد رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، حرص بلاده على بذل كافة الجهود حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار، مشيداً بالدور الكبير للسودان في تحقيق السلام بجنوب السودان – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.