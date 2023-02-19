البرهان وسلفا كير يوقعان على المصفوفة المحدثة لاتفاق سلام جوبا

الخرطوم: السوداني

وقع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، اليوم بجوبا على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان، حيث وقع الفريق أول البرهان كشاهد، فيما وقع سلفا كير كضامن للاتفاق.

كما وقع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عن جانب الحكومة السودانية. فيما وقع عن أطراف العملية السلمية، رؤساء وقادة التنظيمات والحركات. ووقع على المصفوفة أيضاً ممثلو الدول الضامنة والشاهدة على الاتفاقية.

وأكد البرهان خلال مخاطبته، الاحتفال أن السلام هو القضية الجوهرية للسودان ويحتل الصدارة في الأولويات القصوى للدولة السودانية ويُشكِّل عاملاً مفتاحياً في قضايا الأمن والتنمية بالبلاد.

واعلن البرهان، التزام الحكومة بالعمل على تطبيق المصفوفة بمواقيتها الجديدة لتشكل دفعة قوية لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، مشيداً بجهود دولة جنوب السودان والدول الضامنة لاتفاق جوبا، في تحقيق السلام بالسودان.

وكشف البرهان أن البلدين قرّرا الانتقال بعلاقاتهما إلى فضاءات أرحب من خلال تنفيذ اتفاقيات التعاون وتطبيق اتفاق الحريات الأربع، مؤكداً حرص السودان خلال رئاسته للدورة الحالية لمنظمة الإيقاد على إنفاذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة.

من جانبه، قال سلفا كير إن السلام في السودان هو امتداد للسلام في جنوب السودان، وإن مخرجات َورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام هدفت لتذليل العقبات والتحديات.

ودعا سلفا، المجتمع الدولي لدعم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. وناشد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للانضمام إلى ركب السلام حتى يكتمل السلام في السودان، داعياً السودانيين إلى اغتنام الفرصة لتحقيق السلام من خلال وحدة الصف والكلمة.