السفير السعودي يحتفي بالامين العام للمنظمة العربية للهلال والصليب الاحمر

الخرطوم: السوداني

اقام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، مساء اليوم بدار السكن، مأدبة عشاء على شرف زيارة، د. صالح بن حمد التويجري، امين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وذلك بحضور الدكتور خليل سربل رئيس جمعية الهلال الاحمر السوداني، والسفير عصام متولي مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ممثل وكيل وزارة الخارجية، وعميد السلك الدبلوماسي السفير محمد ماء العينين سفير المملكة المغربية، والسفير القطري بالخرطوم، والسفير الكويتي وممثلو المنظمات الهلال والصليب الاحمر الدوليين السودان.

ورحب السفير السعودي بالحضور لتلبيتهم الدعوة، متمنيا للامين العام طيب الإقامة والتوفيق في مهتمه بالسودان، مؤكدا إن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى تأتي تأكيدا على تضامن المؤسسات العربية مع بعضها وعلى مد جسور التعاون مع المشترك في كافة المجالات والدفع بها لآفاق ارحب.

فيما تقدم الامين العام بالشكر لسعادة السفير ولسفارة المملكة على تنظيمها للاحتفاء، وقال أن حضور مكاتب الهلال والصليب الاحمر العربية والدولة تعبر وتجسد رسالة وأهداف المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تكوين هيئة موحدة للتنسيق بين الجمعيات الوطنية العربية والجمعيات الأخرى وتشجيع برامج التعاون الثنائية والجماعية.