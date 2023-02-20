بسبب التمويل تراجع مساحات القمح بالجزيرة

الخرطوم: رحاب فريني

رسم مختصون بمشروع الجزيرة والمناقل صورة قاتمة للموسم الشتوي الحالي، مؤكدين تراجع المساحة المقترحة لزراعة القمح، لغياب السياسة التمويلية واعلان سعر تركيزي.

وأكد رئيس جمعية الجزيرة الاستشارية، الخبير الزراعي، بابكر حمد احمد ان زراعة القمح لهذا الموسم واجهت تحديات كبيرة، واكد في تصريحات محدودة ان التمويل يعتبراكبرالمشاكل التي واجهت القمح، مشيرا لعدم التزام وزارة المالية والبنوك بتوفيرالتمويل خاصة للمشاريع المروية، لافتا إلى ان التمويل فى السابق كان يتم عبر البنك الزراعي والمزارع وشركات القطاع الخاص او الحكومة، عازيا الاحجام عن التمويل لعدم الالتزام بالسعر التركيزي الموسم الماضي الذي حدد بمبلغ 43 الف جنيه لجوال القمح، ما ادى لتراكم القمح عند المزارعين وعدم تسويقه وبيعه بنصف قيمته حيث بلغ سعرالجوال 22 – 23 الف جنيه، اضاف: تسبب ضعف السعر في خسائر كبرى لمنتجي القمح في الموسم السابق . وعن الموسم الحالي قال رئيس جمعية الجزيرة الاستشارية، تمت زراعة مساحات بالتمويل الذاتي من المنتجين وبعض الشركات والافراد ، مبينا ان المساحة في الجزيرة لاتتجاوز230 الف فدان، كاشفا عن المساحة التي زرعت في ولايات الشمالية، ونهرالنيل، والنيل الابيض تقدر 55 الف فدان، إضافة الى مساحة 60 الف فدان فى حلفا الجديدة، وسنار، والسوكي، ومساحات اخرى تقدر بحوالي 12 الف فدان، كاشفا عن الاجمالي للمساحة المزروعة قمحا لهذا الموسم تتجاوز 430 الف فدان، وقال: هذه المساحة التأشيرية التي تحصلنا عليها حسب برنامج رفع الانتاجية، موضحا أن المساحات تمت زراعتها البعض منها لم يكن بالتقاوي المحسنة ومعظمها اجتهادات للمزارعين الى جانب بعض الشركات الممولة، واضاف: اضطر المزارعون لزراعة التقاوي الموجودة لديهم تجنبا لارتفاع سعر التقاوي، مشيرا إلى ان المزارعين حاليا يعانون من ارتفاع اسعار السماد، وقطع بأنه في حال تحديد سعر تركيزي عالٍ فذلك يؤدي لخسائر فادحة للمزارع واكد نائب مديرالادارة الزراعيه لاقسام المناقل، المهندس عثمان جاسر ان تحديات الموسم الشتوي كثيرة أهمها عدم تحديد سعر تركيزي لمحصول القمح في هذا الموسم وعدم تمويل محصول القمح ، مشيرا إلى تمويل عدد من المزارعين ذاتيا في ظل ارتفاع تكلفة المدخلات ما أدى لتقلص المساحة المزروعة في الموسم الحالي لحوالي 200 الف فدان، مشيرا إلى أن عدم اعلان سعر تركيزي والتزام الدولة بشراء القمح احبط المزارعين ، لافتا إلى أنه في حال عدم اهتمام الحكومة لهذا الأمر ومعالجته بصورة تشجع المنتجين فان ذلك يؤدي لعزوف المزارعين عن زراعة القمح في المواسم القادمة .