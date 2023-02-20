توقعات بانفراج ازمة الغازبالخرطوم

الخرطوم: عبيـر جعفر

توقع عدد من وكلاء وموزعي غاز الطبخ بالعاصمة انفراج الازمة لدخول باخرتين، مؤكدين استقرار الأسعار.

وقال وكيل غاز ببحري محمد عبدالرحمن فى حديثه لـ( السوداني) إنه يتوقع انفراج ازمة الغازخلال الايام المقبلة لدخول باخرتين الاولي في التفريغ وتوقعات بدخول الباخرة الثانية للتفريغ عقب انتهاء تفريغ الباخرة الاولى ، مؤكدا استقرار اسعار الغاز، وقال ان الوضع الحالي يشهد شحا بمراكز التوزيع في كل الأصناف وزيادة في الطلب

وقال وكيل غاز بالخرطوم النور ابراهيم ان هنالك زيادة طلب على الغاز وكمية الغاز بمحلات التوزيع محدودة، وتابع : تغيب عدد كبير من الشركات عن التوزيع وبعضها نتيجة لضعف كمية الغاز المحلي ، وقال ان شهر رمضان يتطلب زيادة حجم انتاج الغاز بسبب زيادة الطلب، مبينا ان سعر الاسطوانة (3,5) الف جنيه حسب المنطقة

وفي ذات السياق قال وكيل غاز بامدرمان مصطفى طه ان هنالك شحا في غاز الطبخ لضعف الانتاج، ولفت الى ان المواطنين يبحثون بصورة يومية عن الغاز للاستعداد لرمضان نسبة للاستهلاك العالي وارتفاع أسعار البدائل، مطالبا الحكومة بزيادة إنتاجه ، مبينا ان سعر الاسطوانة(٣،٥) الف جنيه لعبوة (12,5) كيلو.