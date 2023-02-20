زيادات جديدة على رسوم الاستعلام والتصنيف الائتماني

الخرطوم: هالة حمزة

طبق بنك السودان المركزي زيادة جديدة على رسوم خدمات وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني تنفذ في العام 2023 وذلك استنادا لقانون الوكالة والتحديثات السنوية للرسوم الصادرة عن مجلس ادارة الوكالة.

وشملت الزيادة، زيادة رسوم الاشتراك السنوي للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر، بواقع (600)ألف جنيه سنويا، وشركات الاجارة والشركات التابعة لها(600) ألف جنيه سنويا، مؤسسات وشركات التمويل الأصغر (250) ألف جنيه سنويا، ومبلغ (15) ألف جنيه سنويا للتقاريرالخالية والمتقدمة للاستعلام عن كافة العملاء في نظام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني .