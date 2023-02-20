المؤتمر الوطني المحلول ينفي رده على خطاب الفريق أول حميدتي

الخرطوم: السوداني

تبرّأ حزب المؤتمر الوطني المحلول من البيان المنسوب إليه في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يحوي انتقادات شديدة اللهجة، لخطاب نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الذي ألقاه نهار أمس.

وقال الوطني: “درجت بعض الجهات والأشخاص على الزج بحزبنا في أتون صراعهم السياسي وإقحامه في قضايا بغية التضليل وتوجيه الرأي العام بما يخدم أجندتهم السياسية، باستصدار تصريحات وبيانات باسم الحزب عبر صفحات مُزوّرة نبّهنا عنها قبل ذلك مراراً، ولكن ظلوا يواصلون نسج الأكاذيب التي لا تعبر عن رؤية الحزب الكلية، وأخرها ما ورد في بيان مُفبرك رداً على حميدتي”.

وأضاف الوطني في بيان له: “يؤكد المؤتمر الوطني قُدرته على الدفاع عن مكتسبات الحزب واتخاذ كل السُّبل القانونية في حفظ حقوقه”.