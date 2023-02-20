الطرق القومية.. مسح مروري ودفاع عن رسوم العبور

نظمت الهيئة القومية للطرق والجسور تنويرا صحفيا أمس، حول مشروع دراسة العد الحركي والمسح المروري لشبكة الطرق القومية في السودان 2023م ، اشارت خلاله الى المحطات المستهدفة ، مؤكدة ان العد الحركي من اجل السلامة المرورية ونقل فاعل لخدمة المواطن والصيانة حسب الاولوية ودفع عجلة الانتاج بالاضافة الى التوظيف الامثل للايرادات .

الخرطوم : وجدان طلحة

أعلن رئيس لجنة العد الحركي والمسح المروري بالهيئة القومية للطرق والجسور مهندس محمد الفاتح خلال التنوير الاعلامي أمس، عن انطلاق العد الحركي والمسح المروري غدا في ٦ محطات رئيسية منها نابتي. الدامر. هو شيري. سنار. الابيض القولدير ، بهدف توفير المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرارات الصائبة وتجويد الخدمة وتسهيل التجارة الحدودية .

محمد الفاتح قال ان الرسوم المتحصلة في محطات العبور مهمة وهي ليست جبائية لجهة منع قانون الطرق للجبايات مشيرا الى أهمية سدادها لارتفاع تكلفة الصيانة للطرق والتي تصل إلى مليارات الدولارات .

وكشف عن نسبة تهرب عالية من سداد رسوم الطرق بمحطة سوبا بنسبة 80 % ، معتبرا ان الهروب من السداد يعني الهروب من حفرة كان المفروض ردمها ، وقال رسوم الطريق ليست جباية وتدفع بغرض الصيانة والحفاظ على البنية التحتية ، منوها الى اختيار 10شركات وطنية ذات كفاءة مالية عالية لتنفيذ المحطات عبر عطاءات ، وتشكيل لجنة مشتركة وإدخال القطاع الخاص لاكمال المشروعات، وإقامة مشروع نقاط خدمية وورش متحركة لمستخدمي الطريق .

الايرادات المطلوبة :

مقرر اللجنة العليا ومدير إدارة السلامة المرورية بالهيئة القومية للطرق والجسور مهندس الهادي حسين اشار الى الافتقار إلى ثقافة استخدام الطرق والجسور مما يتسبب في كثير من الحوادث ، وقال إن الهيئة درجت على اجراء العد الحركي والمسح المروري خلال الأعوام الماضية لمعرفة حجم العربات وفي آخر إحصائية تم حصر 2500 عربة وترخيص 270 الف عربة عربة بمايساوي نسبة 8% حركة زائدة مما يتطلب مقابلتها بشبكة طرق سليمة وآمنة لاستيعاب الحركة الزائدة .

حسين نوه الى امتداد شبكة الطرق لأكثر من ١١ الف كيلو متر طرق معبدة بالاسفلت ، وربط كافة ولايات البلاد بالعاصمة ماعدا ولاية شرق دارفور

، ونفي مايتداوله البعض حول عدم اتباع المواصفات في تشييد الطرق ، وقال ان المشكلة ليست في الكوادر او المواصفات ، لكن في الامكانات في ظل حاجة الطرق الى التأهيل والصيانة ، والتي تتاخر بسبب التمويل .

مشيرا الى ان مسؤوليتهم تتمثل في الطرق وحالتها رغما عن ضعف الموارد ، كاشفا عن حالة هروب من سداد رسوم التحصيل في المحطات في وقت أكد فيه رفع وزارة المالية يدها تماما عن توفير أموال الصيانة للطرق واعترف بأن الايرادات لاتتجاوز 30%فقط من المطلوب .

مدير إدارة السلامة المرورية بالهيئة القومية للطرق والجسور مهندس الهادي حسين قال تم تحويل التحصيل في المحطات(10) محطات إلكترونيا لتحقيق الإيرادات المطلوبة والمحافظة على الشبكة الحالية وحمل السائقين وأصحاب المركبات مسؤولية التسبب في الحوادث .

وقال ان 90%من الحوادث ليست بسبب الطريق والحفر وإنما بسبب القيادة بتهور والتخطي الخاطئ ، داعيا لنشر ثقافة استخدام الطريق وأشار الى جهودهم في توفير العلامات المرورية وتحديد المسارات ومواقع الكباري وَالمزلقانات ، كاشفا عن سرقة 16 إشارة مرورية في طريق الصادرات خلال شهر واحد وشدد على أهمية ضبط الموازين والتي تحافظ على 80%من الأحمال الزائدة وذكر ان هناك إهمالا واضحا من قبل بعض الجهات في الحمولات الزائدة وطالب غرفة الشاحنات للتعاون مع الهيئة للمحافظة على الطرق القومية .

السلامة المرورية :

العد الحركي هو عملية اجراء احصائيات من المصادر الاولية بواسطة عدادين او اجهزة الكترونية للتعريف على انواع المركبات المستخدمة ، ومن انواعه العد بالملاحظة ، العد المباشر ، العد بواسطة الاجهزة الالكترونية .

اما المسح الحركي يعتبر عملية حصر شامل للمركبات ابتداءً من نوع المركبة ، المواصفات الحموله ، نوعها والمصدر وتكاليف تشغيلها وعدد الرحلات وغيرها .

ومن اهم فوائد العد الحركي قبل التشييد تحديد واختيار المسار المناسب للطرق ، ويتم حساب تكاليف التشغيل للمركبات والفوائد التي تعود على الاقتصاد القومي من توفير الوقود والزيوت وقطع الغيار وغيرها .

وتوجد ايضا فوائد بعد التشييد من بينها تحديد اولويات الصيانة للطرق الاسفلتية واعادة التأهيل ووضع برنامج لتحقيق تنمية مستدامة ، وحساب الطلب على النقل ونسبة الخدمة التي يقدمها قطاع الطرق مع وسائل النقل الاخرى ، وجاهزية قاعدة البيانات الاساسية والمعلومات لوضع خطط على اسس سليمة ، بالاضافة الى تحديد مواقع الضغط المروري لوضع خطط تطبيق معايير السلامة المرورية ، وتنفيذ مقررات مجلس وزراء النقل العرب بالجامعة العربية للعام 2010م بتكوين قسم خاص بالاحصائيات والسلامة المرورية .