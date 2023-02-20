الأهلي المصري: رفعنا مذكرة إلى وزير الخارجية المصري بتجاوزات الهلال وجماهيره والسفير ‏المصري بالخرطوم شاهد وموثق لكل الأحداث

القاهرة: السوداني

أعلن النادي الأهلي المصري، انه تقدم بمذكرة إلى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يشكو فيها – بحسب قوله – التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الأهلي ولاعبوه وجهازهم الفني، قبل وأثناء وبعد ‏مباراة الهلال، التي جرت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وسرد الأهلي في ‏مذكرته كل تفاصيل الاعتداءات التي جرت سواء أثناء المران الوحيد للفريق في السودان بالألعاب النارية، وما تعرض له لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء، سواء من الجماهير التي تم ‏السماح لها بدخول المباراة، بالمخالفة لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، ‏لعدم توافر شروط السلامة التي حددها «كاف» في ملعب الجوهرة الزرقاء، أو التجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من أفراد الطاقم الإداري والطبي لفريق الهلال بحق لاعبي الأهلي.

وأكد النادي في مذكرته، أن السفير ‏المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودًا كبيرة مع البعثة وشاهد وموثق لكل الأحداث، والتي ‏سبق أن تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في أعوام سابقة، ورفض الأهلي التصعيد حرصًا على ‏العلاقات الطيبة بين البلدين.‏