حركة تمازج لـ(السُّوداني): المصفوفة المحدثة في اتفاق جوبا ستنهي حالة السخط والتململ التي أصابت بعض أطراف السلام

الخُرطوم: السوداني

قال رئيس حركة تمازج، القيادي بالكتلة الديمقراطية، الفريق محمد علي قرشي لـ(السُّوداني)، إن التوقيع على المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية حقيقية لإكمال ما تبقى من اتفاق السلام.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه المصفوفة، واصفاً إياها بالمرحلة “الفاصلة” من اتفاق سلام حقق نجاحاً ملحوظاً رغم التشوهات التي تعرض لها والحملات المغرضة التي نُصبت له.

وأشار قرشي إلى أن المصفوفة المحدثة ستنهي حالة السخط والتململ التي أصابت بعض أطراف السلام جراء تأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وأضاف: جوبا أصبحت تشكل مرتكزا مهما لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام بعد نجاح مرحلة تقييمه وتقويمه، والورش التي عقدت بها جاءت مختلفة لأنها جمعت كل أطراف السلام، فضلاً عن روح التسامح والتكاتف التي سادت جميع الجلسات.