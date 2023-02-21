ضوابطٌ لوجود اللاجئين بالنيل الأبيض

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

أكّد والي ولاية النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله، أهمية تثبيت أسس وقواعد وضوابط لوجود اللاجئين بالولاية، وفق قانون يخدم مصلحة اللاجئين والولاية المستضيفة لهم، وذلك لدى لقائه بمكتبه في أمانة الحكومة بربك بالمدير الجديد لمكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين في الولاية رويل كريستوفر نتتي، بحضور مساعد معتمد معتمدية اللاجئين بالولاية عماد مصطفى والأستاذ صلاح تاج السر مفوض العون الإنساني بالولاية.

وقال الخليفة إنّ ما يهم النيل الأبيض في المقام الأول اطلاع المفوضية بمهامها والتزامها بتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها فيما يختص بخدمات اللاجئين بصورة عامة والمجتمعات المستضيفة على وجه الخصوص، وأكد التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعتمدية، مُطالباً المفوض الجديد باستصحاب النقاط المتفق عليها والتي لم يتم تنفيذها وعكسها في التقرير الذي سيقدمه أمام لجنة أمن الولاية، للوقوف على الإجراءات والتقارير التي يجرى رفعها من أجل مصلحة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، والعمل على تقديم عمل مشترك لخدمة الجميع.

وأضاف مساعد معتمدية اللاجئين عماد مصطفى، أن اللقاء تم من خلاله تعريف الوالي بالمدير الجديد لمفوضية اللاجئين بالولاية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالوجود الكبير للاجئين في الولاية، وسُبل تقديم الدعم وتوفير الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة، وأكّد أنّ الفترة القادمة سيكون هنالك عمل ملموس للمفوضية في أعقاب هذا التغيير في مجال الخدمات المقدمة من حيث الكمية والنوع، مضيفاً أن الولاية والمعتمدية والمفوضية عازمة التعاون من أجل إزالة آثار اللاجئين بصورة واضحة، في علاقة جيدة يرمز لها بالخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة، أولاً لأهميته في السلم الاجتماعي.

وأكد المفوض رويل كريستوفر المدير الجديد استعداده اللتعاون مع حكومة الولاية من أجل تقديم المعينات اللازمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة والنازحين في المواقع المختلفة بالولاية، والعمل على عكس كل المعلومات والأوضاع المتعلقة بالولاية للمجتمع الدولي حتى يتعرّف أكثر على حوجة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.