مجلس الأودية ينظم ورشة تدريبية على أجهزة التحقق من الجودة

الخرطوم: السوداني

نظم المجلس القومي الأدوية والسموم بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ورشة تدريبية على أجهزة (true scan) للتحقق من جودة الأدوية المتداولة في البلاد بحضور وزير الصحة الاتحادي د . هيثم محمد إبراهيم.

و أكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د .علي بابكر سيد أحمد، أن تفعيل أجهزة (true scan) سوف يسهم في متابعة جودة المنتجات الصيدلانية والكشف عن الأدوية المغشوشة والمهربة، وأعلن عن الاتجاه لتوزيع الأجهزة على الولايات خلال الفترة المقبلة لافتًا إلى أن التدريب على هذه الأجهزة يعتبر انطلاقة نوعية للرقابة في البلاد.

وأكدت مدير الأمانة العامة للتخطيط د. وجدان الفيل أن الورشة تستهدف تدريب ( ١٣) من الصيادلة العاملين بالمجلس من أمانات الرقابة والتفتيش والسلامة الدوائية وممثلين لولايتي الخرطوم والجزيرة، وقالت إن الهدف هو التدريب علي كيفية استخدام وإنشاء قاعدة بيانات للأدوية للكشف عن الأدوية المغشوشة والمهربة خاصة في المعابر الحدودية.