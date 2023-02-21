مستشار سابق لحمدوك يقسو على”الحرية والتغيير”

الخرطوم: السوداني

قال المستشار بمكتب رئيس الوزراء السابق أمجد فريد في صفحته أمس، إنّ قطيع الحرية والتغيير يتّهمنا بانتقاد الاتفاق الإطاري سعيًا وراء المناصب، بعيدًا عن المغالطة المنطقية.

وأشار أمجد فريد، إلى أنّ من يتهموّنه ينسون أنّ سعيهم وراء المناصب عملوا على تغيير الوثيقة الدستورية، واستعانوا بسطوة العسكر في ذلك مرارًا وتكرارًا. وأضاف” ينسون أنّ السعي وراء المناصب دا هم غيروا ليهو الوثيقة الدستورية عديل واستعانوا فيه بسطوة العسكر مرارًا وتكرارًا”. وتابع” لكّن من يشارك في حملة تبييض وجه الدعم السريع بالتأكّيد لا يهتم كثيرًا بالحقائق”.