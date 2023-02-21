أهالي غاضبون يغلقون الطريق القاري بين السودان وإثيوبيا

القلابات: السوداني

أغلق أهالي غاضبون، الطريق القاري القضارف ــ دوكة ــ القلابات، الرابط بين السودان وإثيوبيا مما تسبب في توقف التجارة الحدودية.

ورصدت “سودان تربيون”، إغلاق “عشرات الأهالي الطريق القاري في منطقتي الحميراء وصابوني، بمحلية القلابات الشرقية التابعة لولاية القضارف، شرقي السودان”.

وطالب الأهالي الغاضبون السُّلطات العدلية باستعجال البت في قضية نزاع حول ملكية الأرض، نشبت في العام 2017 بين قبيلتي اللحوين والهوسا.

وتحتجز السلطات عشرات الأشخاص من الطرفين، قُيدت ضدهم دعاوى جنائية بسبب أعمال عنف اندلعت بينهما أوقعت عددًا من القتلى.

وأرجع الأهالي إغلاق الطريق إلى تأخر البت في هذه الدعاوى، خاصة بعد أن فقد عدد من الأسر المأوى نتيجة لاحتجاز ذويها، راهنين فتح الطريق القاري بحصولهم على تأكيد من السُّلطات والقضاء بالإسراع في فصل النزاع.

وقاد والي ولاية القضارف المكلف محمد عبد الرحمن، وساطة بين الطرفين نجحت في توصلهما إلى وثيقة صلح لتجاوز الخلافات، لكن لم تُوقع رسميًا حتى الآن.

وأعلنت لجنة أمن ولاية القضارف عن عزمها إرسال تعزيزات عسكرية مشتركة، لفتح الطريق أمام حركة الشاحنات والمركبات، بعد توقف الحركة المرورية والتجارة الحدودية وتنقلات العمالة اليومية.