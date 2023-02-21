مجلس الوزراء يناقش غرق باخرة محملة باللحوم في ميناء سواكن

الخرطوم: السوداني

ناقش مجلس الوزراء السوداني قضية باخرة محملة باللحوم غرقت في ميناء سواكن في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، والإجراءات المتعلقة بانتشالها من المرسى.

وذكر مكتب إعلام مجلس الوزراء في تعميم صحفي أمس، أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم تقريرًا عن موقف باخرة محملة باللحوم غرقت في مرسى ميناء سواكن – حسب ما نقل وزير النقل المكلف هشام أبو زيد إلى المجلس.

وأوضح هشام أبو زيد لمجلس الوزراء أن إجراءات الفحص الجمركي وتصدير شحنات اللحوم تتخذ داخل “المسالخ” وتنقل إلى ميناء سواكن دون فتح الحاويات في الميناء بعد تشميعها والختم عليها بواسطة سلطات الجمارك إلى جانب البيانات الخاصة بكل حاوية.

وأبان وزير النقل المكلف أن السلطات شرعت في إجراءات انتشال الباخرة الغارقة بمرسى ميناء سواكن، بالتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة.

إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء دعمه لمبادرة القطاع الخاص بشأن عرض الشركة الجزائرية لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم السودانية.

ووجه مجلس الوزراء بتذليل جميع العقبات التي تواجه صادر الثروة الحيوانية، خاصةً اللحوم، ومعالجة مشاكل النقل البري والجوي ومشاكل الحاويات المبردة وتسهيل إجراءات التصدير بالميناء.