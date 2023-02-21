مديرة قسم (الّا) تسويق بالكهرباء

استفهامات

احمد المصطفى إبراهيم

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من المعلوم في زماننا هذا أن التسويق علم وفن ولا تخلو مؤسسة عامة أو خاصة من قسم للتسويق يختار أفراد علم التسويق بمواصفات خاصة مثل بشاشة الوجه وحسن استقبال الزبائن والعرض الجيد والاستقبال الجيد ومحاولة اقناع الزبون بشتى السبل وفي الختام تقديم كروت البزنس والوداع بكلمات طيبات وخطوات.

كل هذه الصفات لا تمتلك مديرة قسم التسويق بالكهرباء (ه . أ.ع. ص) منها خصلة واحدة ان لم نزد على ذلك ارتفاع الصوت بلا سبب وسوء الردود. لا اظن ان زبونا خرج من مكتبها وعلى وجهه علامات الرضا والكل يخرج متحوقلا ومتحسبنا أي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل أو لا حول ولا قوة إلا بالله.

الرماك فيها شنو؟

المؤسسات الخاصة من مزارع ومصانع وأماكن تجارية عليها شراء مستلزمات الكهرباء وتدفع قيمتها هناك في قسم (ه . أ.ع. ص) وكذا الصيانة . بتاريخ 23/10/2022 تعطل المحول واحالوه لقسم الصيانة التابع لادارة المهندسة مدير قسم التسوىق (قبل ما نمشي شوية ما علاقة الهندسة بالإدارة؟ أليس كل منهما علم منفصل؟) تمت الصيانة وخاطبت الورشة قسم التسويق بقيمة الفاتورة يوم 20/11/2022 م . اسفل الخطاب سطر يقول (يتم احضار شيك مصرفي باسم الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة).

استسهلت الامر وطلبت من صديق ان يقوم لي بسداد المبلغ عبر احد التطبيقات وقد كان حولت المبلغ للصديق الذي حوله بدوره لحساب الشركة السودانية للكهرباء عبر تطبيق (بنكك) . كان ذلك يوم 1/12/2022 رقم العملية 20000996031 اخذ الصديق الاشعار وختمه بختم الشركة السودانية للكهرباء.

عرضنا الاشعار للست المديرة التي استشاطت غضبًا: القال ليك ادفع عن طريق بنكك منو نحنا قلنا شيك مصرفي تمشي تدفع ببنكك. واعتبرت الدفع عبر بنكك جريمة العصر كلما اتصلت وقلت راجعي الحسابات وافرجي لنا عن المحول تقول: لا لا بس عايزة اعرف جبت رقم الحساب دا من وين؟ يا مديرة المهم المبلغ وصل شركة الكهرباء يعني لازم امشي البنك واصنقر ساعتين تلاتة علشان اطلع شيك مصرقي واركب السيارة واذهب لرئاسة الشركة واسلم سيادتك الشيك حتى يكون المبلغ وصل الشركة؟

ترد بعد يوم او يومين لازم تجي بنفسك الشركة وترجع المبلغ دا من الحساب داك لحسابي البعرفه انا. يا مديرة هذا عمل داخلي قومي به انت مع الحسابات. لا لازم تجي. في يوم 10/1/2023 وصلت عن الثانية ظهرا قالوا تاخرت وهي طلعت تعال بكرة. وجيت بكرة ولم اجدها عند الحادية عشرة جاءت مديرة التسويق وكررت كل الكلام السابق وعاملتني كمجرم سدد عبر بنكك وعليه أن يدفع الثمن.

الحمد لله كل الذين عليهم مخاطبة الشؤون المالية والشؤون المالية انجزوا ما يليهم بسرعة ورددت لها ردودهم التي تريدها هي. بكل طيبة ظننت انها اكتفت بهذا العقوبة وهذا العذاب وبقي عليها ان ترسل ايميل للورشة للاستلام . ولم تفعل وكانت تقول لي قدامي شغل كثير سارفع اليميل اخر اليوم واسال اليوم التاني لسع ما رفعت، صراحة لاني لا افهم ما هو الايميل حسبت انه يحتاج كرين 10 طن او 15 طن حتى يرفع. اتدرون متى وجدت م (ه . أ.ع. ص) الكرين لترفع به الايميل كان ذلك الحدث الذي لم توثقه قناة الجزيرة يوم الخميس 16/2/2023 م.ِ

الذي عين المديرة (ه . أ.ع. ص) في هذا المنصب هل سأل عن أدائها وكيف تدير قسم التسويق والترويج؟ الذي عين (ه . أ.ع. ص) هل قارن أداءها مع أداء أي إدارة أخرى من إدارة الكهرباء الذي يعين التي لا تعرف كيف تيسر العمل اما جهلا او خوفا او شهوة تعذيب الا يهمه التطوير؟ الى متى الموظف الما مناسب في المكان الما مناسب. اليس لوظائف الكهرباء وصف غير الاقدمية؟

اذا بقيت (ه . أ.ع. ص) في قسم التسويق اكثر مما بقيت اعلم ان هناك حجارة على الجدول لا تريد تقدمًا لهذه البلاد.