معرض القضارف الزراعي .. التقانات الزراعية هي المخرج

أجمع المشاركون في معرض القضارف للتقانات الزراعية، الذي تم افتتاحه أمس بولاية القضارف، أن زيادة الإنتاجية ترتبط بتطبيق التقانات الحديثة، وطالبوا الجهات المختصة في الدولة بالعمل على وضع سياسات زراعية جديدة تمكن صغار وكبار المزارعين من الحصول على التقانات الزراعية ، وأشاد المشاركون في معرض القضارف للتقانات الزراعية، الذي تم افتتاحه امس على يد والي القضارف المكلف، محمد عبدالرحمن محجوب، أشادوا بالتطور الكبير في الزراعة المطرية بالقضارف، من حيث تطبيق التقانات الحديثة في عمليات الزراعة والحصاد والإنبات، وزراعة محاصيل نقدية ذات قيمة عالية.

القضارف : رحاب فريني

والي القضارف :

أكد والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب، أكد سعي حكومته للتسويق وربط المزارعين بكل العمليات التقنية والإنتاج من أجل الصادرات ذات القيمة المضافة والعمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، مؤكدًا التزام حكومته والمصارف والمركز بتحديد سعر السلم منذ بداية العمليات والعمل على توفير محفظة لتمويل الزراعة، ودعا عبد الرحمن المصدرين العرب وريادة الأعمال بفتح حسابات والدخول في شراكات استثمارية، وشدد على أهمية مساهمة المزارعين في تأهيل وترقية البنيات التحتية، وأشار عبد الرحمن الى أهمية توفير التمويل الأصغر للجمعيات الزراعية والشباب الناشطين خاصة في قرى مهجري ستيت فيالزراعة البستانية وتجمع الشباب والمساحات والحيازات، وكشف والي القضارف عن تعاقدات وشراكة زراعية بستانية مع ولايتي سنار والجزيرة لإنتاج الفواكة والزراعة البستانية للاستفادة من مياه الأنهار، واشاد بالجمعيات النسوية وحرصها علي الانتاج وسداد التمويل الذي تجاوز 700 مليون جنيه، وأشار الى أهمية الدخول في شراكات لقيام محالج القطن بعد ارتفاع المساحات الزراعية وزيادة الإنتاجية وأعلن والي القضارف عن التصدي لكل قضايا مزارعي ولايته .

أكد مدير عام وزارة الزراعة ورئيس اللجنة العليا للمعرض، عمر محمد احمد البشير، بأن النسخة التاسعة من المعرض تجيء لمواجهة تحديات الانتاج والعمل على تجاوزها باتباع التقانات الزراعية والزراعة الحديثة للتقليل من تكلفة الانتاج وزراعة المحاصيل النقدية ذات العائد الاقتصادي ، وقال المعرض سوف يناقش عددا من أوراق العمل حول قضايا الزراعة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وجامعات الجزيرة وسنار والقضارف .

فيما أكد رئيس لجنة العرض الاقتصادي، أسامة درزون، أن إقامة المعرض والملتقى الاقتصادي فرصة طيبة لعرض كل المنتجات والمدخلات الزراعية والعمل على الترويج لجذب المستثمرين والاستفادة من الخصائص والميزات النسبية والعمل على عرض الانتاج لزيادة الانتاج والعائدات .

مطالبات المزارعين :

وكشف رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري ياسر الصعب بأن الزراعة المورد الأساسي للدولة في العائد النقدي وتحقيق الغذاء العالمي ، مطالبا الدولة بضرورة إعادة اتحادات المزارعين والرعاة وتوفير التمويل الزراعي اللازم ومدخلات الانتاج ، والعمل على تأمين المساحات الزراعية ، مشيرا الى أهمية تدخل الدولة ومراجعة عمليات التمويل برفع السقف ومد فترة سداد السلم إلى جانب انطلاقة التمويل في منتصف مايو من كل عام ، ودعا الصعب الى اتباع عمليات التأمين الزراعي اختياريا والعمل على تمويل مشروعات الانتاج الحيواني والتمويل للقطاع البستاني وتفعيل دور المخزون الاستراتيجي منذ بداية الحصاد والعمل على فتح باب الصادرات واهمية انشاء صوامع غلال جديدة، مشيرا الى أن قطاع المزارعين يعاني من وجود مصانع عمليات حلج القطن ، وطالب الصعب بضرورة العمل على معالجة عمليات الاعسار عبر لجنة الغارمين والعمل على انشاء قوة خاصة لتأمين المشاريع الزراعية وتكوين محاكم خاصة للنظر والفصل في قضايا المزارعين حتى يتم استقرار العمليات الفلاحية، وشدد رئيس لجنة مزارعي القضارف بضرورة تأهيل البنية التحية وإنشاء المعابر لتسهيل عمليات نقل وترحيل الانتاج الى البورصة .

ممثل اتحاد المصدرين العرب مسعد عبد الحميد ،أكد بأنهم يسعون للاستفادة من ثروات السودان والعمل على فتح فرص الاستثمار،ى وتأسيس عدد من الشراكات مع المزارعين والعمل عل إدخال الصناعات التحولية والزراعية للاستفادة من الانتاج العالي ، وكشف بانهم خصصوا مبلغ 5 ملايين يورو للاستثمار في القضارف للقطاع الزراعي .

حكومات الولايات

واشاد ممثل حكومة ولاية كسلا د. خضر رمضان، اشاد بجهود حكومة القضارف في الاهتمام بقضايا الزراعة وحرصها علىزيادة الانتاج والانتاجية مما يؤدي الى تخفيف معانات المزارعين ، مبينا أن إنتاج هذا العام كان عاليًا ولم تحسن الدولة في عمليات التسويق وتحقيق العائد المجزي، وقال يجب على الدولة ان تتحمل عمليات تدني الأسعار وتأخر عمليات التمويل ، وأعلن عن نقل تجربة القضارف لقيام معرض زراعي في كسلا بمارس القادم .

وكشف ممثل ولاية سنار المهندس الهادي عن تراجع عمليات استغلال موارد الدولة في الطبيعة جراء عدم توفير رأس المال والبنيات التحتية لدى المزارعين، وأشار الى أهمية قيام التجمعات الزراعية بالسودان لإصلاح حال الزراعة .

وأكد والي الجزيرة المكلف اسماعيل عوض الله، أكد بأن ولايات السودان المختلفة وقعت مذكرة تفاهم للاهتمام بقضايا الزراعة، وأشار الى ان المعرض نجح في توطين الزراعة بالآلة، مؤكدًا نقل تجربة ولاية القضارف الرائدة في الزراعة للولايات للنهوض بالزراعة، وأضاف لابد من تسخير كل موارد الدولة للزراعة، وكشف عن تدخل الولايات المجاورة لسهل البطانة لتأمين حركات الرعاة واستحداث اراضي البطانة وفلاحتها .

ممثلة وزارة التجارة الاتحادية ام سلمة محمد احمد أكدت بأن الزراعة هي المورد الحقيقي للدولة، واكدت بأن تجربة القضارف في اتباع التقانات الزراعية يعزز من عمليات الصادرات الزراعية وقدرة الدولة لزيادة الصادرات والمنافسة العالمية وجذب المستثمرين الأجانب وخلق فرص العمل والحد من البطالة، وقالت إن المعرض له اسهام واضح في تقديم الحلول اللازمة والعمل عىي الربط الشبكي والنافذة الإلكترونية الموحدة.

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