والي القضارف:نحتاج لأكثر من١٠ ملايين دولارلتكملة مشروع المياه

القضارف : رحاب فريني

كشف والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن عن تلقي الولاية عروضاً عربية وعروضات شركات للاستثمار بالولاية ، لافتا إلى ان إقامة معرض التقنيات قصد منه تجهيز الولاية لاستقبال الاستثمار لجهة أنها تمتلك اراضى زراعية ضخمة فى السهل الطيني، وزاد لو برنامجنا صاح ممكن نكفي السودان والعالم العربي كله .

وكشف الوالي في تصريحات صحفية عن أن مشروع الحلم الكبير ( مياه القضارف ) الممول من بنك جده الإسلامي فى مراحله النهائية حيث اكتمل العمل فى 95% من المشروع تحتاج فقط لـ 10 ملايين و 800 ألف دولار ، وأضاف وكانت الشركة الصينية المنفذة هددت بالتوقف عن العمل إذا لم يتم توفير التمويل ، وأشاد باهتمام المجلس السيادي بالملف وقطعة بتسديد مبلغ 3 ترليونات لمواصلة العمل فى المشروع ، ووصفت حكومة الولاية العام الحالي بعام المياه ، وأكدت حرصها على العمل على تجاوز كل الصعاب وتوفير المياه للمحتاجين .

وفى ذات السياق التأم اجتماع بقصر الضيافة بالخرطوم امس ضم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقيادات وأعيان من القضارف. وطرح وفد القضارف الشعبي قضية مياه القضارف للبرهان، طالبا منه التدخل بالتوجيه لسداد مستحقات المشروع الذي وصل لنهايته.

وقال كرم الله عباس الشيخ، في تصريح صحفي أمس، إن البرهان وجه بسداد استحقاقات المقاول الصيني بشكل فوري، ووجه عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر بمتابعة استحقاقات سداد المبالغ مع وزير المالية جبريل إبراهيم جابر.

وضم وفد القضارف إلى جانب كرم الله، وجدي عمر البدوي، محمد يوسف عبداللطيف، محمد حسن بخيت جيلاني، مهندس أحمد حسن مسعود، مهندس عبدالله الريح، وآخرين .

وقال كرم الله، إن الاجتماع إلى جانب مشكلة المياه ناقش مشكلة تعليق العمل في توصيل الكهرباء لقرى القضارف، ضمن مشروع كهرباء الشرق، إلى جانب صيانة الطريق القومي (مدني_ القضارف) الذي أصبح من اسوأ الطرق بالبلاد، إلى جانب مشكلة الزراعة وتزايد الإعسار.