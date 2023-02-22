البرهان يتفقّد سير حملة نظافة ولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تفقّد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برنامج النظافة الأسبوعي الذي تنظمه ولاية الخرطوم بالتنسيق مع منطقة العاصمة العسكرية، تحت شعار (نحو عاصمة نظيفة).

يُذكر أنّ الحملة جاءت بالتنسيق مع منطقة العاصمة العسكرية، وتستمر يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتُشارك فيها كل الوحدات العسكرية داخل العاصمة.

وكان في استقبال البرهان، رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ووالي ولاية الخرطوم وأعضاء حكومته ونائب رئيس هيئة الأركان للإدارة ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومنسوبو هيئة نظافة ولاية الخرطوم.