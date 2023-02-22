رئيس نادي المريخ أبو جيبين يُقدِّم 40 تذكرة عودة للسودانيين المتأثرين بزلزال تركيا 

الخرطوم: السوداني

قدم رئيس نادي المريخ، أيمن مبارك أبو جيبين، 40 تذكرة طيران للسودانيين المتأثرين من “الزلزال” في تركيا من أجل العودة إلى السودان، وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية للنادي. وتم ذلك بالتنسيق مع سعادة سفير السودان في إسطنبول، نادر يوسف الطيب، والجالية السودانية.

وقال أيمن مبارك، إن هذا الأمر يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لنادي المريخ وتأكيداً على رسالة مجلس الإدارة في إعادة النادي لأدواره تجاه المجتمع السوداني.

وتمنى أيمن أن ينعم السودان وأهله وتركيا وسوريا وكل البلدان في العالم بالأمن والأمان والاستقرار.