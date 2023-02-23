شعبة كرري الفيدرالية تلقي القبض على أخطر معتادي السرقات المنزلية

الخرطوم : السودانى

تمكنت شعبة عمليات كرري الفيدرالية من القبض على أخطر معتادي السرقات المنزلية، وضبط موتر مسروق بحوزته.

وتعود تفاصيل الضبطية ـ حسب متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم ــ إلى أنه من خلال البحث الميداني ورصد كبار معتادي الإجرام بمحلية كرري تم تحديد عدد من البلاغات التي يتم فيها النهب والابتزاز وترويع المواطنين متهم فيها المدعو (ي، أ) الذي ينشط وسط مجموعة إجرامية، ويستخدم السلاح الناري في سرقات المنازل، وبمجهود مقدر ومراقبة لمدة أسبوع وبكمين محكم تم القبض عليه، والعثور بحوزته على موتر أقر بسرقته بمعاونة آخر، جارٍ التحري معه لتسديد عدد من البلاغات في الأقسام الشرطية المختلفة.

وعلى صعيد منفصل تمكنت شعبة عمليات كرري الفيدرالية من القبض على (٢) من المتهمين يقودان موتر GN تم فتح بلاغ تحت المادة ١١ ولائي، وضبطت بحوزة أحدهم قطعة حشيش تم فتح بلاغ تحت المادة ٢٠ /أ مخدرات بقسم غرب الحارات، كما تم القبض على معتاد بيع الحبوب المخدرة (ك، ي) بعد مقاومة ومحاولة إبتلاع جزء من الحبوب، وضبطت بحوزته (٢) حبة، وفتح بلاغ في مواجهته تحت الماده (٢٠/ أ) مخدرات، بقسم شرطة غرب الحارات.