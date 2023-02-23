بدء العمل بنظام التتبع عبر الأقمار الاصطناعية ونظام الرادارات

الخرطوم : السوداني

دشن مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، اللواء شرطة مزمل علي عباس، أمس الأربعاء، بفرعية مكافحة أم درمان، العمل بمجموعة من الأنظمة الحديثة والمتطورة في مجال مكافحة التهريب وكشف الجريمة الجمركية، وشملت الأنظمة التي تم افتتاحها، نظام التتبع عبر الأقمار الاصطناعية ونظام التتبع الإلكتروني الداخلي الذي يعمل بواسطة شبكات الاتصال المحلية، بالإضافة إلى نظام الرادارات الأرضية المتطورة التي يمكنها كشف وتحديد الأهداف من أماكن بعيدة.

مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، اللواء شرطة مزمل علي عباس، قال إن قوات مكافحة التهريب تقوم بأدوار كبيرة في التصدي لكل عمليات التهريب الصادرة والواردة، موضحاً أن مجموعة الأنظمة التي تم افتتاح العمل بها اليوم ستكون إضافة نوعية لتعزيز مجهود مكافحة التهريب للقيام بأدوارها كاملة، ووجه سيادته الشكر لمنظومة الصناعات الدفاعية لدورها الكبير في توفير هذه الأنظمة وهم شركاء رئيسيون للجمارك .

وتفيد متابعات إعلام الجمارك أن الأنظمة التي تم تدشينها أمس سيبدأ العمل بها فوراً من أجل الحد من عمليات التهريب المختلفة.