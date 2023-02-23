تم طرد الطلاب شكاوى أولياء الأمور من رسوم الامتحانات

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

شكا عدد كبير من أولياء أمور طلاب بمرحلتي الأساس والثانوي من عدم مقدرتهم من تسديد رسوم الامتحانات، فيما اتخذت عدد من المدارس إجراءها بطرد كل طالب لم يتمكن من دفع الرسوم ،الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من الطلاب يغادرون المدارس بعد طردهم.

(١)

من جانبه قال (م،ع) من سكان شرق النيل وأب لأربعة طلاب، قال إنهم يدرسون في مراحل دراسية مختلفة، موضحاً: “تفاجأنا بفتح المدارس الحكومية وإعلان موعد الامتحانات والرسوم، لم أستطع سداد الرسوم فتم طردهم من المدرسة”.

(٢)

عدد كبير من أولياء الأمور أكدوا أنهم يعانون الأمرين ضعف الرواتب وعدم إستلامها، وطلبات أبنائهم من رسوم دراسية وغيرها، لافتين إلى أن الدولة أصبحت عاجزة عن إيجاد أية حلول للمواطن وأنهم يعيشون الآن حالة من الفقر المدقع.

(٣)

من جانبهم عبر عدد من الطلاب الذين تم طردهم بسبب الرسوم، عن معاناتهم النفسية وهم يطردون أمام زملائهم الطلاب – على حد تعبيرهم- وكشف بعضهم عن رغبتهم بترك الدراسة نهائياً بسبب الضائقة المالية والظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها أسرهم