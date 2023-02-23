منصور بن زايد يستقبل نائب السيادي حميدتي

الخرطوم: السوداني

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول محمد حمدان حميدتي.

وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلُّعات البلدين.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، دعم دولة الإمارات للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وإنجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية وتحقيق كل ما من شأنه “استقرار ونماء وازدهار” السودان – بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

من جانبه، أعرب حميدتي، عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات الثابتة والتاريخية ومبادراتها الداعمة لاستقرار السودان.