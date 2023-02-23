سودانيون يهاجمون الممثل المصري محمد رمضان بسبب كتابته منشوراً غريباً عن نادي المريخ

الخرطوم: السوداني

نشر الممثل المصري المثير للجدل، محمد رمضان قبل قليل، منشوراً غريباً على صفحته الرسمية على الفيسبوك، مرفقاً معه صورته بصحبة إحدى الممثلات، من مشهد لمسلسله (العمدة) الذي سيعرض في رمضان القادم.

وكتب رمضان على صفحته: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.

وشن السودانيون الذين يتابعون صفحته، هجوماً شديداً على رمضان، بسبب منشوره، واعتبروه غير محترم.

يُذكر أنّ رمضان يعمد دوماً لإثارة الجدل من أجل الظهور لتصدر (الترند) عبر مواقف وأفعال ومنشورات مبتذلة.

من جهةٍ أخرى، عاقبت المحكمة المصرية، محمد رمضان بعد أن رفع عليه دعوى، الإعلامي ومواطنه عمرو أديب.

وقضت محكمة مصرية بتغريم الفنان محمد رمضان عشرة آلاف دولار أمريكي، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما ألزمته بسداد تعويض مدني قدره 330 دولارًا.

كما قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الثلاثاء، برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب، بعد أن قررت جهات التحقيق، إحالة العرائض المقدمة من قبل الإعلامي ضد الفنان محمد رمضان إلى محكمة الجنايات.

وجاء في التحقيقات تعمد الفنان محمد رمضان إزعاج الإعلامي عمرو أديب، من خلال إساءته استخدام أجهزة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الخلافات بين محمد رمضان وعمرو أديب، قد بدأت عندما ظهر الأخير وهو ينتقد رمضان عقب نشره مقطع فيديو على موقع إنستغرام، ظهر خلاله وهو يلقي العديد من الدولارات في المياه عندما كان مستلقيًا في حمام السباحة.

وهاجم الإعلامي عمرو أديب محمد رمضان قائلًا: (أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها، يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون).