البرهان يتّخذ خطوة بشأن معالجة قضايا المتأثرين بسد مروي

الخرطوم: السوداني

وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضايا المتأثرين بقيام سدّ مروي منطقة المناصير الخيار المحلي.

والتقى عبد الفتاح البرهان، أمس وفد مجلس المتأثرين بقيام سد مروي منطقة المناصير الخيار المحلي. منوهًا إلى حرص الدولة على معالجة قضايا المتأثرين بقيام سدّ مروي بمنطقة المناصير الخيار المحلي التابعة لولاية نهر النيل، والمتمثلة في قضايا توفير المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة.

وتلقى عبد الفتاح البرهان، تنويرًا بشأن قضية منطقة المناصير وتطوّراتها والمراحل التي مرت بها منذ قيام السد والذي كاتت له تداعيات على المواطنين حيث أدى إلى غمر كافة الممتلكات والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية بالمياه. ووعد بزيارة المنطقة في أقرب وقت ممكن للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمنطقة