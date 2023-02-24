“اليونيسيف” تكشف عن إحصائيات وفيات الأمهات في السودان

الخرطوم: السوداني

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن (270) أمًا من كل (100,000) حالة ولادة في السودان يمتن أثناء الولادة، مع إقرارها بـ”بعض التقدم” في هذا المجال في السودان.

وتموت امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو الولادة – وفقًا لآخر التقديرات الصادرة في تقرير لوكالات الأمم المتحدة أمس.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن أحد أهداف التنمية المستدامة هو تحقيق معدل “وفيات الأمهات العالمي” الذي يقل عن (70) حالة وفاة بين الأمهات لكل (100,000) ولادة بحلول عام 2030.

وتُعرّف الأمم المتحدة وفاة الأم على أنها “وفاة ناجمة عن مضاعفات متعلقة بالحمل أو الولادة، تحدث عندما تكون المرأة حاملًا أو في غضون ستة أسابيع من نهاية الحمل” – بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وأوضح تقرير وكالات الأمم المتحدة أن النزيف الحاد وارتفاع ضغط الدم والعدوى المرتبطة بالحمل ومضاعفات الإجهاض “غير الآمن” والحالات الأساسية التي يمكن أن تتفاقم بسبب الحمل (مثل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والملاريا) “من الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات”. وأضاف التقرير: “كل هذه الأمور يمكن الوقاية منها وعلاجها إلى حد بعيد من خلال الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة ومحترمة”.