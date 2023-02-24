عرمان: «إلغاء مجلس السيادة مخالف للاتفاق الإطاري»

الخرطوم: مهند عبادي- وكالات

هاجم القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان في منتدى حوار العملية السياسية بطيبة برس أمس، أعضاء النظام البائد وقال إنهم يمارسون التعمية والتغبيش عبر الترويج لأنني من كتبت خطاب الفريق محمد حمدان حميدتي الأخير، مؤكدًا أن هذا الحديث مجرد استهلاك وصرف للأنظار وقال : ” حميدتي عمل جيش ما يقدر يعمل خطاب” وأضاف، أنا ما مستشار لي حميدتي ، والكيزان هم من صادقوا على قانون الدعم السريع في البرلمان، وأردف “أين كنتم وقتها، وحاليًا عنده جيش تركتم كل ذلك وأصبحتم تروجوا لأن عرمان هو من كتب الخطاب”، وتابع عرمان : هذه تعمية وتغبيش للناس والتغطية على القضية الحقيقية المنصوص عليها في الإطاري المتعلقة بدمج الدعم السريع في الجيش وهذه النقطة حميدتي وافق عليها ، ولكن الفلول لا يهمهم الوصول إلى جيش واحد فهم مع المليشيات وصنعوا العديد منها وحاليًا يصنعون في مليشيات مشابهة كدرع السودان والصوارمي وغيره، وزاد هم يسعون إلى الفتنة بين الدعم السريع والجيش بغرض العودة للسلطة، لأن الاتفاق الإطاري لا يحقق لهم ذلك، وهذه ليست مصلحتنا ونحن في الحرية والتغيير لا نسعى لذلك والاتفاق الإطاري لن يتم تطبيقه في ظل وجود خلاف بين المؤسسة العسكرية.

وفي السياق عدَّ عرمان، أيِّ محاولة لإلغاء مجلس السيادة، بأنه “مخالف للاتفاق الإطاري”.

وقال ياسر في برنامج «المسائية» بالجزيرة مباشر: “لو قرر البرهان إلغاء مجلس السيادة، فسيكون بذلك خالف الاتفاق الإطاري”.

واعتبر عرمان، انقلاب 25 أكتوبر، “خطأ تاريخيًا كبيرًا، وتسبب في خسارة أرواح وضحايا”، وقطع إن البلاد في حاجة ماسة إلى مشروع تنموي شامل.