تمديد حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق

الدمازين : السوداني

أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم، الفريق أحمد العمدة بادي مرسومًا بالرقم(2) لسنة 2023 بتمديد إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق. وتضمن المرسوم تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يومًا. ووجه القرار قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بكافة الإمكانات المتاحة لإيقاف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة وأن لهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.