ارتفاع في التوابل بالأسواق وانتعاش شرائي

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد التوابل بالأسواق انتعاشًافي الحركة الشرائية وزيادة في أسعار بعضها لزيادة الطلب

قال تاجر توابل بأم درمان محمد مصطفى في حديثه لـ( السوداني) إن هنالك زيادة في بعض أصناف التوابل بالأسواق بسبب زيادة الطلب،مبينًا أن سعر رطل الثوم قفز من (٥٠٠) إلى (٧٠٠) جنيه والكسبرة (٨٠٠) جنيه ورطل الجنزبيل (٢) ألف جنيه وكيلة الفول(٨) آلاف جنيه ،وقال إن هنالكانتعاشًا شرائيًا بالأسواق.

أكد تاجر توابل ببحري الهادي عوض على زيادة أسعار التوابل لزيادة الطلب وموسم رمضان،مضيفًا أن هنالك وفرة في كافة أصناف التوابل،مبينًا أن سعر رطل الشمار (١،٥٠٠) جنيه ورطل الشطة (١٠٠٠) جنيه،متوقعًا زيادة في الأسعار حال استمر الطلب العالي وسعر رطل القرفة (٢،٥٠٠) جنيه وسعر كيلة الكبكبي(٧) آلاف جنيه وسعر كيلة العدسية(١٠) آلاف جنيه.

وفي ذات السياق قال تاجر توابل بالخرطوم إن موسم رمضان والطلب على التوابل ساعد على زيادة الأسعار، وقال إن هنالك وفرة في التوابل،مبينًا أن سعر رطل الحلبة (١،٧٠٠) جنيه والثوم (٧٠٠) جنيه، متوقعًا زيادة في أسعار التوابل ، ولفت إلى انتعاش الحركة الشرائية بالأسواق لاقتراب رمضان.