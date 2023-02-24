عاجل (السوداني): الاستخبارات العسكرية بالجزيرة تُلقي القبض على مشتبه به بإشعال الحرائق في مستشفى ود مدني

ود مدني: عمران الجميعابي

ألقت شُعبة الاستخبارات العسكرية بولاية الجزيرة، القبض على مشتبه به في إشعال الحرائق التي اندلعت بحرم مستشفى ود مدني، وتسببت في قلق المواطنين وحكومة الولاية.

وقال رئيس شُعبة الاستخبارات العسكرية، العقيد ركن عبد الرحيم محمد عبد الله، إن المشتبه به بعد القبض عليه متلبساً ومن خلال التحري، أقر بإشعاله للنيران داخل حرم المستشفى عدة مرات، مبيناً سيادته بأن التحريات مستمرة للكشف على كل الضالعين في هذه الحرائق، ومعرفة دوافعهم وراء ارتكاب الجريمة.